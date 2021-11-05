AFiŞ SERGiSi iLE DAVET

Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı öğrencileri, ‘Organ ve Doku Bağışı Haftası’ kapsamında organ bağışına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla sergi açtı. Araştırma ve Uygulama Hastanesinde düzenlenen sergi açılışına, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Arif Osman Tokat, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Yeşim Andıran Şenaylı da katıldı. Organ bağışı noktasında insanları duyarlı olmaya davet eden Rektör Prof. Dr. Karadağ, Ülkemizde her yıl 3- 9 Kasım organ bağışı haftası olarak kutlandığını hatırlattı, hafta kapsamında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından halkın organ bağışı konusunda bilinçlendirilmesi, farkındalık oluşturulması amacıyla bir sergi düzenlendiğini kaydetti. Karadağ, ‘’Resim sergisini çok anlamlı buluyorum. Sergide organ naklinin anlamını ve önemini anlatmak, organ bağışı bilincini geliştirmek, organ ve doku bağışı konusunda teşvik etmek gibi çok anlamlı fotoğraflar var. Öğrencilerimizin çeşitli gün ve haftalar vesilesi ile farkındalık oluşturacak çalışmalar gerçekleştirmesinden mutluluk duyuyorum’’ dedi. Karadağ, bağışlanan her organın kurtarılan bir hayat olduğunu unutmamak gerektiğine de vurgu yaptı. Karadağ, ‘’Organ nakli bekleyen binlerce hasta için umut olmak üzere tüm halkımızı organ ve doku bağışı konusunda daha bilinçli olmaya ve bağışta bulunmaya davet ediyor, serginin açılmasında emeği geçen başta öğrencilerimiz olmak üzere çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum’’ diye konuştu. Daha sonra açılan sergi akademisyenler, konuklar ve öğrenciler tarafından gezildi.