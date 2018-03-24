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Afiş birincisi Yozgat’tan

DÜNYA Su Günü nedeniyle bu yıl ‘Su için doğal çözümler’ konulu afiş yarışmasında birinciliği Yozgat’tan katılan öğretmen aldı

Afiş birincisi Yozgat’tan

DÜNYA Su Günü nedeniyle bu yıl ‘Su için doğal çözümler’ konulu afiş yarışmasında birinciliği Yozgat’tan katılan öğretmen aldı

24 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Afiş birincisi Yozgat’tan

Uluslararası Dünya Su Günü, tatlısu kaynaklarının önemine dikkat çekmek, tatlısu kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla, her yıl kutlanıyor. Dünya Su Günü ile ilgili ilk öneri 1992 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Kalkınma Konferansında yapıldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 22 Mart 1993’te Dünya Su Günü kararının resmi olarak imzalanmasından sonra her yıl dünya çapında kutlanıyor. Türkiye’de 25 yıldır düzenlenen yarışmalar ve etkinlikler içerisinde 2018 yılı Afiş kategorisinde Yozgat Zübeyde Hanım MTAL Grafik / Fotoğraf Alanı öğretmeni Ayhan Çelik, alan öğrencileri ile birlikte hazırlayıp, katıldığı eserle Türkiye Birinciliğini kazandı. Çelik, ödülünü 28 Mart’ta Ankara’da düzenlenecek törende alacak.

Son Güncelleme: 23.03.2018 18:26
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