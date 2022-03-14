ADI KÜTÜPHANEDE YAŞATILACAK

Genç yaşta kanserden vefat eden Fatih Çolakerol’ın adı kütüphane ile yaşatılacak.

Üniversite Sosyal Gençlik Topluluğu’nun öncülüğünde, Bozok Üniversitesi, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aydıncık Kaymakamlığı, Baydiğin Belediyesi, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri ve hayırsever iş insanlarının destekleriyle Yozgat’ın Aydıncık İlçesi Baydiğin beldesinde toplam 533 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü okula “Öğretmen Adayı Fatih Çolakerol” adına bir kütüphane kuruldu.

Fatih Çolakerol’un anısının yaşatılacağı kütüphane açılışına Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Aydıncık İlçe Kaymakamı Mustafa Turan, Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol, Baydiğin Belediye Başkanı Osman Uslu, Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Şenol Akın, Genel Sekreter Profesör Dr. Uğur Kölemen, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Fatih Çolakerol’un Osmaniye’de yaşayan ailesi ve öğrenciler katıldı. Açılış öncesi Baydiğin Ortaokulu öğrencilerinden Fatmanur Yılmaz okullarına kazandırılan kütüphane için bir teşekkür konuşması yaptı. Üniversite Sosyal Gençlik Topluluğu Başkanı Sefa Hilesiz kulüp olarak sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde merhum Fatih Çolakerol’un adını kurulan bu kütüphaneyle yaşatarak minik öğrencilere kitap sevgisini aşılamayı hedeflediklerini dile getirdi. Hilesiz, “Hayat dolu, enerjik ve güzel yüzüyle akıllardan çıkmayan arkadaşımız Fatih’i, 2020 yılında amansız bir hastalık sonucu kaybettik. Sosyal Gençlik Topluluğu gönüllüsü olarak da birçok faaliyetimizde arkadaşımız yer aldı. Ankara Kitap Fuarı gezisi sırasında aldığı kitapları sanki kendi adının verileceğini hissetmiş gibi kurmayı planladığımız kütüphane için bağışlamıştı. Türkiye’nin dört bir yanından kitap bağışı alarak 5 bin 100 kitapla kütüphanemizi hazır hale getirdik. Artık adı bir kütüphanede yaşayacak olan arkadaşımıza Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum” dedi.



İlçe Kaymakamı Mustafa Turan, göreve gelmeden önce başlayan ve bugün açılışına tanıklık ettiği kütüphane için çok mutlu olduğunu belirtti ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Baydiğin Beldesi Belediye Başkanı Osman Uslu ise Baydiğin’de gençlerin böylesine güzel ve hayırlı bir işe vesile olmalarından dolayı teşekkür etti.

Vefat eden öğrenci Fatih Çolakerol’un babası Oktay Çolakerol ise yaptığı konuşmada oğlunun adının hatırlanmasına vesile olacak bu güzel eser için emeği geçenlere teşekkür etti.

Karadağ açılışta yaptığı konuşmada okuma alışkanlığı olmayan, bilgiye değer vermeyen, onu üretmeyen toplumların ekonomik, toplumsal, sosyal ve kültürel açıdan gelişemeyeceği belirterek, öğrencilerimizin okuma alışkanlığının gelişmesi hem de bir vefa duygusu ile arkadaşlarının ismi ile böyle bir esere imza atmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Karadağ konuşmasını şöyle sürdürdü: “Burada gördüğüm tablo beni gelecek adına daha da umutlandırdı. Siz kıymetli öğrencilerimiz vicdani, insani duygularla bir vefa gösterdiniz. Vefat eden arkadaşınızın ismini silinmemek üzere önemli bir mekâna yazdınız. Kütüphaneler, kitaplar bu milletin kültürünün, gelişmesinin sigortalarıdır. Burada bir öğrencimizin kitaba dokunması, kitapla buluşması ve kitaplarla hayatına yön vermesi bizim için gurur verici bir olay. Hepinizi böylesine anlamlı bir işe vesile olmanızdan dolayı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Emeği geçen başta Sosyal Gençlik Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Nazike Karagözoğlu Hocamıza ve Sosyal Gençlik Topluluğu üyeleri olan siz gençlere çok teşekkür ediyorum. Kaymakamlığımız, Baydiğin Belediyemiz, İş İnsanlarımız, uzaktan ve yakından hocalarımız bu güzel esere birer tuğla koydular ve Baydiğin Ortaokulumuz nezih, ferah ve güzel bir kütüphaneye sahip oldu. Vefat eden kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Bu güzel kültür ocağının okulumuz öğrencilerine de hayırlı olmasını diliyor, bu tür projelerin de artarak devam etmesini temenni ediyorum.”

Açılış öncesi Sosyal Gençlik Topluluğu Akademik Danışmanı Öğretim Üyesi Nazike Karagözoğlu ve Sosyal Gençlik Topluluğu üyelerine teşekkür belgeleri takdim edildi. Daha sonra Protokol tarafından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.