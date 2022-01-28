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85 bin 513 ücretli öğretmen görevlendirildi

Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Kabayel, öğretmen açığını gidermek için tam 85 bin 513 ücretli öğretmen görevlendirildiğini söyledi.

28 Ocak 2022 Cuma 00:27
85 bin 513 ücretli öğretmen görevlendirildi

Türk Eğitim-Sen’in, her yıl olduğu gibi 2021-2022 eğitim-öğretim yılında da Türkiye’de ücretli öğretmen sayılarını araştırdığını dile getiren Kabayel, ‘’81 İl Valiliğinden istediğimiz bilgiler neticesinde ülkemizde 2021 yılında ücretli öğretmen sayısının pandemiden bu yana en yüksek noktaya ulaştığını tespit ettik. Buna göre ülkemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 79 ilde Hakkari ve Bolu İl Valilikleri ücretli öğretmen sayısını göndermedi ücretli öğretmen sayısı 85 bin 513’e ulaştı. Bir önceki eğitim-öğretim yılında sendikamızın araştırmasına göre; 81 ilden gelen veriler doğrultusunda ülkemizdeki ücretli öğretmen sayısı 69 bin 326 idi. Geçen yıldan bu yana ücretli öğretmen sayısında 16 bin 187 artış olması çok dikkat çekicidir’’ dedi.

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