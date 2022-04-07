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7’den 70’e okuyalım

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, 2021 yılında en çok kitap okuyan ve İlçe Halk Kütüphanesini en çok ziyaret edenlere kaymakamlık tarafından hediyeler verildi.

07 Nisan 2022 Perşembe 00:00
7’den 70’e okuyalım

Yaş sınırlamasına bakılmaksınız 7’den 70’e kitap okuyan ve Halk Kütüphanesini ziyaret eden herkes değerlendirildi. Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel tarafından en çok kitap okuyan ve Halk Kütüphanesini ziyaret edenlere plaket ve çeşitli hediyeler taktim etti. Her yaştan vatandaşlarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak adına bu tür bir etkinlik yaptıklarını belirten Güzel, “ Plaketlerimizi ve çeşitli hediyelerimizi vermek üzere Halk Kütüphanemizde düzenlen programa katıldık genci yaşlı demeden en çok kitap okuyan ve Halk Kütüphanemizi ziyaret eden vatandaşlarımızı belirledik. Bu kapsamda kendilerine plaket taktimi yaparak çeşitli hediyeler verdik. Bizlerin amacı yaşlımızın gencimizin her kesimimize kütüphane alışkanlığı ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak” dedi. 

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