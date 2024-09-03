Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının bu haftaki dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Rüştü Can Sever, genç yaşına rağmen kariyerinde önemli adımlar atmış bir yazılım danışmanı. Aslen Konyalı olan Rüştü Can Sever, 25 yaşında ve bekar. Mesleği gereği teknolojinin ve yeniliklerin peşinden koşan Sever, aynı zamanda yarışma programında da hünerlerini sergileyerek izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

YAZILIM DÜNYASINDAN MUTFAKLARA: RÜŞTÜ CAN SEVER'İN YOLCULUĞU

Rüştü Can Sever, yazılım danışmanı olarak profesyonel yaşamını sürdürürken, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında mutfaktaki yeteneklerini de gözler önüne seriyor. Genç yaşına rağmen iş hayatında edindiği tecrübeleri mutfakta da kullanarak, iddialı bir yarışmacı profili çiziyor. Sever'in, programın son gününde yarışmacı olarak performans sergileyecek olması, onun hakkındaki merakı daha da artırıyor.

Kariyeri boyunca yazılım dünyasında kendini geliştiren ve önemli projelere imza atan Rüştü Can Sever, aynı zamanda Zuhal Topal’la Yemekteyiz gibi popüler bir programda yarışarak, izleyicilere farklı bir yönünü de tanıtıyor.