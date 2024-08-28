Ülkü Öztürk’ün kim olduğu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Ülkü Öztürk kimdir? İşte detaylar….

Televizyon programları izleyiciler tarafından sıkça merak edilen isimleri gündeme getiriyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacılarından biri olan Ülkü Öztürk de bu isimlerden biri. Peki, Ülkü Öztürk kimdir? Kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

ÜLKÜ ÖZTÜRK KİMDİR?

Ülkü Öztürk, 26 yaşında genç bir güzellik uzmanıdır. Aslen Rize kökenli olan Öztürk, şu anda bekar olarak hayatını sürdürmektedir.

Kendine güveni ve yetenekleriyle dikkat çeken Ülkü Öztürk, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında da başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmayı hedefliyor.