26 Ağustos 2024 tarihinde yeni sezonuyla ekranlara dönen Zuhal Topal'la Yemekteyiz, büyük ödül olan 150 bin TL için yarışacak isimleri izleyicilere tanıttı. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri ise Leyla Keskin oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yer alan Leyla Keskin kimdir? İşte detaylar:

Kısmetse Olur programının ilk sezonun yer alan ve yarışma ile tanınan Nur Erkoç’un annesi Leyla Keskin Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasının yeni sezonunda yer alan isimler arasında. Nur Erkoç’un babasının kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklayan Leyla Keskin ayrıca eski eşiyle kızı henüz 11 yaşındayken boşandığını da açıkladı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasının merak edilen ismi Leyla’ya dair tüm detaylar sizlerle…

LEYLA KESKİN KİMDİR?

Leyla Keskin, 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş olup aslen Mersinlidir. Tanınmış isimlerden biri olan Keskin, Kısmetse Olur programının ilk sezonunda yer alan Nur Erkoç'un annesi olarak biliniyor.

LEYLA KESKİN KAÇ YAŞINDA?

Leyla Keskin, 1976 yılında doğduğuna göre 2024 itibariyle 48 yaşındadır.

LEYLA KESKİN'İN INSTAGRAM HESABI

Leyla Keskin'in sosyal medya varlığı da merak ediliyor. Instagram'da @leylakesking01 kullanıcı adıyla aktif olan Keskin, takipçileriyle günlük yaşamını ve yarışma ile ilgili paylaşımlarını burada paylaşmaktadır.