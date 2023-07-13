Yeni su abonelerinin akıllı kartlı su sayacı kullanması zorunluluğunun kaldırıldığını duyuran Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, dileyen vatandaşların da depozito karşılığında sayaçlarını dijital sayaçla değiştirebileceği bilgisini verdi.
Su sayaçları hakkında açıklamada bulunarak vatandaşları aydınlatan Başkan Açıkel, “Su sayaçlarının artan fiyatları göz önüne alınarak yeni su abonelerimizin akıllı kartlı su sayacı kullanması zorunluluğu Belediye Meclisimiz kararı ile kaldırılmış olup dileyen hemşehrilerimiz depozito karşılığında sayaçlarını dijital sayaçla değiştirebilecektir. Bilgilerinize sunarım” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan