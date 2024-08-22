Ticaret Bakanlığı, ikinci el teknolojik ürünlerin satışında önemli bir değişikliğe giderek, cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar, modem ve oyun konsolu gibi yenilenmiş ürünlerin zorunlu olarak bakanlığın bilgi sistemine kaydedilmesini kararlaştırdı. Yeni düzenleme, 3 ay sonra yürürlüğe girecekken tüm Türkiye gibi Yozgat da bu uygulama hayata geçecek.

Daha önce firmalar, yeniledikleri teknolojik ürünleri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine isteğe bağlı olarak kaydedebiliyordu. Ancak, yeni düzenleme ile bu kayıt işlemi zorunlu hale geldi. Artık firmalar, yenilenmiş ürünleri satabilmek için bu kayıt işlemini tamamlamak zorunda olacaklar.

MÜŞTERİLERE GÜVENCE: "NE ALDIĞINI BİLECEKLER"

Show Haber’e konuşan telefoncu Kenan Ertürk, düzenlemenin müşteri açısından büyük bir avantaj olduğunu vurguladı. Ertürk, "Bu yeni düzenleme müşteri için çok iyi oldu. Müşteri, artık aldığı cihazın Ticaret Bakanlığı'na kayıtlı olduğunu bilerek güvenle satın alabilecek" dedi.

GENİŞ KAPSAM: BİLGİSAYARLAR VE OYUN KONSOLLARI DA DAHİL

Kayıt zorunluluğu sadece cep telefonları ve tabletlerle sınırlı kalmıyor. Bilgisayarlar, akıllı saatler, modemler ve oyun konsolları da bu kapsamda yer alıyor. Bu adım, ikinci el teknolojik ürün piyasasında güvenliği artırmayı hedefliyor.

3 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ticaret Bakanlığı'nın bu düzenlemesi, 3 ay sonra resmen yürürlüğe girecek. Bu süre, firmaların yeni sisteme uyum sağlaması için tanınan bir geçiş dönemi olarak değerlendiriliyor.