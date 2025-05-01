Ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren düzenlemeler kapsamında, sürücü davranışlarının iyileştirilmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların en aza indirilmesi hedefleniyor.

Tasarıda özellikle 65 yaş üstü sürücülerle ilgili getirilen yeni uygulama dikkat çekti.

Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla uzun süredir üzerinde çalışılan yeni düzenlemeler, hem yaptırımların artırılmasını hem de bazı gruplar için yeni zorunlulukların getirilmesini içeriyor. Yeni yasa tasarısı ile birlikte kırmızı ışık ihlali, hız sınırının aşılması ve alkollü araç kullanımı gibi en çok karşılaşılan trafik kuralı ihlallerinde ceza oranları ciddi şekilde artırılacak. Ehliyetine el konulan sürücüler için uygulanan geçici el koyma süreleri ise uzatılacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SÜRÜCÜLERE YILLIK TEST UYGULAMASI ZORUNLU HALE GELİYOR

Tasarıda en dikkat çeken maddelerden biri ise ileri yaş grubundaki sürücülere yönelik getirilen yeni test zorunluluğu oldu. Buna göre, 65 yaş ve üzerindeki sürücüler her yıl düzenli olarak fiziksel ve psikolojik yeterlilik testine tabi tutulacak. Bu testlerde başarılı olamayan sürücüler için ehliyetin süresiz olarak iptal edilmesi gündemde.

Uygulamanın, sürüş yetkinliği yaşla birlikte azalan bireylerin hem kendi can güvenliği hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Testlerde görme, işitme, refleks, dikkat, tepki süresi ve genel psikolojik denge gibi unsurların ölçüleceği ifade edildi.

EHLİYETİNE EL KONULANLARA YÖNELİK SÜRELER DE UZUYOR

Tasarıda yer alan bir diğer önemli madde ise ehliyetine geçici olarak el konulan sürücülere yönelik düzenlemeler. Alkollü araç kullanımı, hız ihlali, drift ve tehlikeli araç kullanımı gibi ağır trafik ihlallerinde sürücü belgesine el koyma süreleri artırılacak. Ayrıca, bu sürücülere yönelik rehabilitasyon eğitimleri ve psikoteknik değerlendirme testleri zorunlu hale gelecek.

TRAFİKTE DİSİPLİN HEDEFLENİYOR

Ulaştırma ve İçişleri Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla hazırlanan yasa tasarısında, temel hedefin trafikte disiplinin artırılması olduğu vurgulandı. Türkiye genelinde artan araç sayısı ve sürücü yoğunluğu dikkate alınarak, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirileceği belirtildi.

Yetkililer, yeni düzenlemelerle birlikte trafik kurallarına uyumun artmasını, bilinçli sürücülük davranışının toplum genelinde yaygınlaştırılmasını ve ölümle sonuçlanan kazaların büyük oranda azaltılmasını hedefliyor.

UYGULAMA TÜM İLLERDE GEÇERLİ OLACAK

Hazırlanan yasa tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması beklenirken, uygulamaların Yozgat dahil tüm illerde eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesi planlanıyor. Uygulama başladığında Yozgat dahil 81 ildeki sürücüler yeni kurallara uymakla yükümlü olacak.

Özellikle yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu şehirlerde test uygulamasının yoğun şekilde etkili olması bekleniyor. Yozgat’ta da 65 yaş üstü ehliyet sahiplerinin her yıl yapılacak değerlendirme sürecine dahil edilmesiyle birlikte şehirdeki sürüş güvenliğinin artırılması hedefleniyor.