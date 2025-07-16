Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı TRT Haber yayınında zorunlu eğitim süresiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tekin, mevcut 12 yıllık zorunlu eğitimin uzun olduğunu ifade ederek, sürenin düşürülebileceğine yönelik ilk kez bu kadar net konuştu.

“Bilgiye Erişim Kolaylaştı, Süre Fazla”

Bakan Tekin, eğitim süresinin çağın gerekleri doğrultusunda yeniden ele alınabileceğini belirtti. Şu ifadeleri kullandı:

“İçinde bulunduğumuz çağda bilgiye erişimde kolaylık nedeniyle zorunlu eğitim seviyesinin Türkiye’de bir tık fazla olduğunu söyleyebiliriz.”

Eğitim politikalarının istişareyle yürütüldüğünü vurgulayan Tekin, öğretmenlerle ve bakanlık birimleriyle görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Kararı Hükûmet ve Meclis Verecek

Bakan Tekin, zorunlu eğitim süresinde yapılacak olası değişikliğin Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento tarafından değerlendirileceğini belirterek şöyle konuştu:

“Bu bizim karar vereceğimiz bir şey değil. Biz sadece bunun için politika önerisini Bakanlar Kurulu’na, Sayın Cumhurbaşkanımıza sunarız. Sonra parlamentoya gider.”

12 Yıllık Eğitim Ne Kadar Kısalacak?

Zorunlu eğitimin kaç yıla düşeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kamuoyunda sürenin 10 ya da 11 yıla indirilebileceği konuşuluyor.

Bakan Tekin, kamuoyunda uzlaşı sağlanması durumunda alternatif modellerin paylaşılabileceğini de sözlerine ekledi.