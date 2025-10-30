Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı belirlenen 152 hakemin isimlerini açıkladı. Listede Süper Lig hakemi Zorbay Küçük’ün de bulunması futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. TFF, Küçük’ün futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadığı gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiğini duyurdu. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Zorbay Küçük kimdir?

18 Ekim 1992 tarihinde Adana’da doğan Zorbay Küçük, eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük’ün oğludur. Eğitimini Adana Erkek Lisesi ve Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nde tamamladı. Genç yaşta hakemliğe adım atan Küçük, disiplinli yönetim tarzı sayesinde kısa sürede üst liglere yükseldi.

Hakemlik kariyerine 2010 yılında başlayan Zorbay Küçük, ilk profesyonel maçını alt liglerde yönetti. Süper Lig’deki ilk karşılaşmasını 2017-2018 sezonunda Trabzonspor – Kardemir Karabükspor maçıyla yönetti. 2021’deki performansı sayesinde FIFA kokartı alarak uluslararası müsabakalarda da görev yapmaya başladı. Ancak 2023 yılı sonrası UEFA organizasyonlarında geçici olarak görev alamadı.

Küçük, zaman zaman sahada yaşanan olaylarla da gündeme geldi. 6 Mart 2022’deki Fenerbahçe – Trabzonspor maçında bir taraftarın saldırısına uğraması uzun süre kamuoyunda konuşulmuştu. Son olarak, TFF’nin bahis soruşturmasında adının geçmesi kariyerinin en kritik dönemeçlerinden biri oldu. Disiplin süreci tamamlanana kadar hakemlik görevleri askıya alındı.

Hangi Maçları Yönetmiştir

2024-2025 sezonu

Antalyaspor - Göztepe: 0-0

Sivasspor - Eyüpspor: 0-1

Bodrum FK - Başakşehir: 0-1

Beşiktaş - Eyüpspor: 2-1

Trabzonspor - Başakşehir: 1-0

Hatayspor - Kayserispor: 0-1

Beşiktaş - Kasımpaşa: 1-3

Ç.Rizespor - Trabzonspor: 3-1

Samsunspor- Alanyaspor: 1-1

Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-2

Kasımpaşa - Konyaspor: 0-2

Pendikspor - Kayserispor: 1-2

Gaziantep FK - F.Karagümrük: 3-1

Göztepe - Ç.Rizespor: 3-0

Alanyaspor - Konyaspor: 2-0

Kayserispor - Samsunspor: 0-1

Trabzonspor - Sivasspor: 4-0

Antalyaspor - Başakşehir: 0-0

Ç.Rizespor - Galatasaray: 1-2

Sivasspor - Konyaspor: 1-1

Beşiktaş - Gaziantep FK: 1-2

Samsunspor - Kasımpaşa: 0-2

Başakşehir - Gaziantep FK: 2-1

2025-2026 sezonu

Kocaelispor - Samsunspor: 0-1

Başakşehir - Eyüpspor: 0-0

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: 1-0

Alanyaspor - Galatasaray: 0-1

Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0

Bu Sezon Yönettiği Maçlar İse Şu Şekilde

UEFA Gençlik Ligi Kairat Almaty 1-4

Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri FC Drita 1-0 Differdange

03 UEFA Konferans Ligi Elemeleri Rosenborg 0-0 Hammarby

Trendyol 1. Lig Esenler Erokspor 1-1 Bodrum FK