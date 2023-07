Yerköy ilçesinde, şeker pancarı tarlalarında çalışan mevsimlik tarım işçileri, sıcak havaya rağmen akşam saatlerine kadar çapa yapıp ot yoluyor. Çocuklarıyla beraber her yıl kilometrelerce yol katederek Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin’den gelen mevsimlik tarım işçileri, özellikle şeker pancarı tarlalarında çalışıyor. İşçiler ayrıca Yerköy ilçesinde kavun ve karpuz tarlalarında da çalışarak rızıklarını çıkarıyor. Günlük 400 lira yevmiye ile çalışan mevsimlik işçilerin tarladaki yoğun mesaileri 7 ay sürüyor.

Her yıl Mayıs ayında aileleriyle gelen öğrenciler de zorlu şartlarda çalışarak okul harçlıklarını çıkarıyor.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinden gelen mevsimlik tarım işçisi Mahmut Polat, “Mayıs ayında buraya geldik. Yılın sonuna kadar ailecek buradayız. Şekerpancarı ile uğraşıyoruz, söküm yapıyoruz. Türkiye’nin her yerine gidiyoruz. Ailemizin geçimini buradan sağlıyoruz. 400 lira yevmiyeye çalışıyoruz, sıcakta zor oluyor, yanıyoruz ama mecbur çalışıyoruz” dedi.

OKUL HARÇLIĞIMI ÇIKARIYORUM

Tarlada okul harçlığını çıkarmak için çalıştığını söyleyen 9. sınıf öğrencisi Halil İbrahim Polat ise “Şanlıurfa’dan geliyoruz, öğrenciyim. Burada pancar, kavun ve karpuz çapası yapıyoruz. Aileme destek olmak için çalışıyorum, okul harçlığımı çıkarıyorum. Biraz zor oluyor, alıştık artık ben küçükken ailem tarlalara gelirdi” şeklinde konuştu.

ŞANLIURFA’DA İŞİMİZ DE GELİRİMİZ DE YOK

Mevsimlik işçi Lütfiye Hatipoğlu da, “Şekerpancarı çapalıyoruz, ot yoluyoruz. 6-7 ay buradayız, her sene çocuklarla buraya geliyoruz ve burada kalıyoruz. Şanlıurfa’da gelirimiz de yok işimiz de yok. Pancardan başka hiçbir işimiz yok” ifadelerine yer verdi. İHA