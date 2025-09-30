Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde yüksek sesli müzik kavgası, kanlı bitti. 33 yaşındaki Serdar S., komşusu Dilara Yıldırım’ı bıçaklayarak öldürdü, erkek arkadaşı Faruk B.’yi ise yaraladı.

Dilara Yıldırım Neden Öldürüldü?

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde yüksek sesle müzik dinlenmesi nedeniyle başlayan tartışma, kanlı bitti. 33 yaşındaki Serdar S., komşusu Dilara Yıldırım’ı bıçaklayarak öldürdü, erkek arkadaşı Faruk B. (22) ise yaralandı.

Olay, Çarşı Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. Dilara Yıldırım ile erkek arkadaşı, araç içinde yüksek sesle müzik dinlerken, gürültüden rahatsız olan komşuları B.S. tepki gösterdi. Kısa sürede büyüyen tartışmaya B.S.’nin oğlu Serdar S. da dahil oldu. Evinden aldığı bıçakla sokağa çıkan Serdar S., iki genci bıçakladı ve aracın lastiklerine zarar verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Dilara Yıldırım’ı Gökçebey Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı Faruk B.’nin Çaycuma Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.

Jandarmaya teslim olan Serdar S.’nin sorgusu devam ediyor.

Dilara Yıldırım Kimdir?

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde dünyaya gelen 24 yaşındaki Dilara Yıldırım, genç yaşına rağmen çevresinde sevecenliği, güler yüzü ve enerjisiyle tanınıyordu.

Eğitim hayatını Zonguldak’ta sürdüren Dilara Yıldırım, sosyal çevresinde yardımseverliğiyle biliniyordu. Arkadaşlarının anlattığına göre sanat, müzik ve doğaya karşı ilgisi vardı. Henüz hayatının baharında, gelecek planlarını yaparken trajik bir olayla yaşamı son buldu.