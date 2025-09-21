Zonguldak’ta oynanan müsabakada maç 0-0 skorla berabere bitti.

Ligin 3’üncü haftasında kıyasıya mücadele edilen maçta iki takım puanları paylaştı.

Bozokspor, özellikle ikinci yarıda etkili bir oyun ortaya koymasına rağmen gol bulamadı. Her iki takımın da skor üretemediği karşılaşma 0-0 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 3’te Zonguldakspor FK oyuncusu Yunus Emre Alyaprak sarı kart gördü.

36’ncı dakikada Emre Tosun’un yaşamış olduğu sakatlıktan dolayı Yozgat Bozokspor mecburi oyun değişikliğine gitti. Emre Tosun’un yerine Mehmet Eren Torun oyuna dahil oldu.

Maçın ilk yarısında artı 3 dakika ile uzatmaya giden karşılaşmada Zonguldakspor FK oyuncusu Yunus Emre Alyaprak ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Yunus Emre Alyaprak’ın görmüş olduğu kırmızı kartın ardından Zonguldakspor FK mücadeleye 10 kişi ile devam etti.

İki takımda ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı.

46’ncı dakikada Bozokspor’dan Tahir Babaoğlu ile Oktay Gürdal oyundan çıkarken Mustafa Yıldırım ve Mert Çayir oyuna dahil oldu. Zongundakspor FK’dan ise Efe Binici ile Enes Tayfun oyundan çıkarken Rıdvan Özdemir ile Fadıl Kocaoğlu maça dahil oldu.

60’ıncı dakikada Zongundakspor FK oyuncu değişikliğine gitti. Serhat Baştan oyundan çıkarılırken Özcan Yaşar oyuna girdi.

62’nci dakikada Bozokspor oyuncu değişikliğine giderek Yusuf İnci yerine Eren Büyükkaya oyuna dahil oldu.

62’nci dakikada maça dahil olan Bozokspor oyuncusu Eren Büyükkaya 65’inci dakikada sarı kart gördü.

69’uncu dakikada Zongundakspor FK oyuncusu Fatih Şanlıtürk sarı kart gördü.

70’inci dakikada Bozokspor oyuncusu Ömer Gündüz sarı kart gördü.

76’ncı dakikada Bozokspor oyuncu değişikliğine giderek Furkan Çolak’ı çıkartıp yerine Metin Emre Kaaral’ı oyuna dahil etti.

79’uncu ve 85’inci dakikada Zongundakspor FK oyuncu değişikliğine gitti. 79’uncu dakikada Mohammad Alzın yerine Adem Ali Barkın oyuna dahil oldu. 85’inci dakikada ise Berkay Ekici oyun çıkarken Miraç Furkan Türközü maça girdi.

90+1 de ise Zongundakspor FK oyuncusu Ali Barak sarı kart gördü.

İLK 11 VE YEDEKLER

Bozokspor’un ilk 11’i şu şekilde:

Mücahit Çıra, Emre Tosun, Adnan Aktaş, Ahmet Uzun, Emre Fırtına, Caner Koca, Ömer Gündüz, Furkan Çolak, Yusuf İnci, Oktay Gürdal, Tahir Babaoğlu.

Bozokspor’un yedekleri şu şekilde:

Eren Karataş, Mert Çayir, Metin Emre Karaal, Mustafa Yıldırım, Nevzat Bilen, Eren Büyükkaya, Abdullah Kaygısız, Alihan Gümüş, Baraa Kaya, Mehmet Eren Torun.

Zonguldakspor FK’nın ilk 11’i şu şekilde:

Enes Fidayeo, Özkan Zileli, Enes Tayfun, Umut Kerem Ayar, Ali Barak, Fatih Şanlıtürk, Serhat Baştan, Mohammad Alzın, Yusuf Emre Alyaprak, Efe Binici, Berkay Ekici.

Ereğli Belediyespor’un yedekleri şu şekilde:

Yiğit Kotan, Rıdvan Özdemir, Fadıl Kocaoğlu, Gökdeniz Tekin, Enes Kalyoncu, Adem Ali Barkın, Kemal Çetinkaya, Özcan Yaşar, Emir Boz, Miraç Furkan Türközü.

Maçı yönetecek hakemler ise şu şekilde: Orta Hakem İsmail Güzel, Yardımcı Hakemler İsmail Güzel ve Feyzullah Çimen, 4. Hakem Serkan Duru olarak belirlendi.