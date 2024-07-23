Boronkay Holding ve Büyükdere Boronkay Kulübü'nün kurucusu Zoltan Boronkay, hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya üzerinden Seren Serengil duyurdu. Serengil, paylaşımında "4 yaşımdan beri bu hayatta en çok sevdiğim en yakın arkadaşım Sibel Boronkay’ın babası Zoltan Amca’yı maalesef kaybettik. Ölüm ona hiç yakışmadı… Bu dünyadan yine iyi kalpli, vizyoner, hayvan dostu bir güzel kalp daha göçtü gitti. Anılarımızda, kalbimizde yaşayacak. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Zoltan Boronkay’ın cenaze töreni bugün saat 13.00’de Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı Kilisesi’nde düzenlendi. Törenin ardından Boronkay, Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı’na defnedildi.

ZOLTAN BORONKAY KİMDİR?

Zoltan Boronkay, iş dünyasında tanınmış bir isim olup, Boronkay Holding’in ve Büyükdere Boronkay Kulübü’nün kurucusudur. İş dünyasında gerçekleştirdiği önemli projelerle tanınan Boronkay, sadece ticari başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel alandaki katkılarıyla da bilinir. Vizyoner kişiliği ve hayvan dostu olarak tanınan Boronkay, çevresinde sevgi ve saygı gören bir figürdü. Uzun yıllar boyunca topluma ve iş dünyasına yaptığı katkılarla tanınmış, hayır işleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekmiştir.

Zoltan Boronkay’ın vefatı, hem iş dünyasında hem de sosyal çevresinde büyük bir üzüntüye yol açmıştır. Seren Serengil’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda belirttiği gibi, Boronkay, iyi kalpli, vizyoner ve hayvan dostu kişiliğiyle hatırlanacaktır.