Yozgat Şehir Hastanesi “Hastalarımızla Her Daim Beraberiz” sloganıyla düzenlenen etkinliğe Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan ve İdari ekip katıldı.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, ikincisi yapılan bu uygulamayla hasta, hasta yakınları ve servisindeki ziyaretlerinin devam ettiğini söyledi.

Başhekim Kozan, düzenledikleri ziyarette amaçlarının öncelikle tedavi alan hastaların yalnız olmadığını hissettirmek olduğunu söyleyerek şunları söyledi: “Yozgat Şehir Hastanesi Yönetimimizle birlikte her hafta bir servisimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bu hafta Beyin Cerrahi servisini ziyaret ettik. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da yine hastalarımızın aldıkları tedavi konusunda isteklerini, varsa şikâyetlerini dinledik.Yönetimimiz, Müdürlerimiz kendi branşlarında kontrollerini yaptı ve hastaya yalnız olmadığını hissettirmeye devam ettik. Geçen haftaki ziyaretimizin sonucunda aldığımız tüm notları yerine getirmeye başladık. Servis görevlisi arkadaşlarımız, ziyaretimizde sağlık hizmetimizi en üst çıtaya yükseltmemiz konusundaki çabamıza katılarak daha iyi hizmette neler yapabiliriz konusunda konuştuk, bilgi alışverişinde bulunduk” dedi. Haber Merkezi