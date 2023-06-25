Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına tanımlı iş akışlarının takip ve değerlendirmelerinin yapılması, HYP izlemi için saha ziyaretleri ile denetimleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan Uzm. Filiz Kabayel, Uzm. Fatih Çetin, Dr. Tuğba Doğan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Şahin ve Halk Sağlığı Uzmanları Dr. Hanife Ece Erik, Dr. Çağla Susuz tarafından Yerköy’de inceleme ve değerlendirmelerde bulunularak gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Alpaslan Demir