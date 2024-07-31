Safiye Soyman'ın ilk eşi Ziya Akaröz, son günlerde oğlu Harun Akaröz'ün 2024 yılında MS hastalığı nedeniyle vefat etmesinin ardından gündemde. Peki, Ziya Akaröz kimdir? Şu anda ne yapıyor ve yaşıyor mu?

ZİYA AKARÖZ KİMDİR?

Ziya Akaröz, ünlü sanatçı Safiye Soyman’ın ilk eşidir. Bu evlilikten Ümran Erler ve Harun Akaröz adında iki çocukları dünyaya gelmiştir. Ümran Erler 1975 doğumlu, Harun Akaröz ise 1977 doğumludur. Harun Akaröz'ün vefatı, Ziya Akaröz’ün hayatına dair sorgulamaları artırdı.

ZİYA AKARÖZ YAŞIYOR MU?

Evet, Ziya Akaröz hala hayattadır. Ancak, özel yaşamı ve profesyonel hayatı hakkında detaylı bilgilere ulaşmak zordur. Kişisel ve iş hayatı hakkında medyada pek fazla bilgi bulunmamaktadır.

ZİYA AKARÖZ NE İŞ YAPIYOR?

Ziya Akaröz'ün mevcut mesleği veya iş yaşamı hakkında kesin bilgiler mevcut değildir. Akaröz, medyadan uzak bir yaşam sürmektedir ve profesyonel faaliyetleri hakkında kamuoyuna açıklamada bulunmamıştır.

SAFİYE SOYMAN VE ZİYA AKARÖZ'ÜN EVLİLİĞİ NASIL SONA ERDİ?

Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği Ziya Akaröz ile 24 yaşında evlenmiştir. Evlilikleri 15 yıl sürmüş ve 1985 yılında sona ermiştir. Bu süre zarfında çeşitli sorunlar yaşamışlardır ve sonunda boşanmışlardır.

ZİYA AKARÖZ HAKKINDA BİLİNENLER

Ziya Akaröz, Safiye Soyman’ın ilk evliliğinden olan Ümran ve Harun Akaröz'ün babasıdır. Evlilikleri sırasında yaşadıkları zorluklar nedeniyle çift, 15 yıllık birlikteliğin ardından ayrılmıştır. Akaröz hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak ise şu an için mümkün görünmemektedir.