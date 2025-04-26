Yozgat'ta sert geçen kışın ardından yaşanan zirai don nedeniyle meyve ağaçları çiçeklerini ve polenlerini kaybetti.

Uzmanlar, en önemli polen kaynaklarını kaybeden arıcıların, bu sezonki bal üretiminde kayıpları çiçekli bitkilerden polen toplayarak ve yapay yemleme yaparak en aza indirebileceğini belirtiyor.

Yozgat Arıcılar Birliği Başkanı Mehmet Salman, yaptığı açıklamada, zirai donun arıcıları da olumsuz etkilediğini söyledi.

Salman, "Son günlerde yaşadığımız ani hava değişimleri, sıcak ve soğuk hava dalgalanmaları arılar için de olumsuz bir etkiye sahip. Arıların bu dönemdeki en önemli polen kaynakları meyve ağaçlarındaki çiçeklerdi. Ancak bu kaynakları kaybettik. Çiçeklerde polen bulamayan arılar yavrularını besleyemeyecek ve bu da yavru kayıplarına yol açacaktır" dedi.

Mart ayında yaşanan sıcaklık artışlarının meyve ağaçlarının erken çiçek açmasına neden olduğunu belirten Salman, şöyle devam etti: "20 dereceyi bulan sıcaklıklar ağaçların erken çiçek açmasına sebep oldu. Ardından gelen soğuk hava dalgası çiçeklerin dökülmesine yol açtı. Bundan sonraki süreçte arılar polen ihtiyacını ağaçlardan değil, diğer çiçekli bitkilerden karşılamak zorunda kalacak. Arıcılarımızın yapay yemleme yaparak bu kayıpları en aza indirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde arılarda iş gücü kaybı ve yavru kayıpları artabilir."

Yozgat gibi geniş coğrafyalarda da gezgin arıcılık faaliyetlerinin sürdüğünü anımsatan Salman, yaşanan olumsuzlukların bölgedeki bal üretimini de etkileyebileceğini sözlerine ekledi.