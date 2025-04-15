Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli, bahar aylarında etkili olan ziraî don nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, yaşanan olumsuzlukların çiftçileri derinden etkilediğini belirtti.

Başkan Erkekli, açıklamasında, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi sonucu bitki ve meyvelerin zarar gördüğünü vurgulayarak, "Ziraî don olayı, ülkemiz çiftçisini her yönüyle etkilemiş ve bizleri de ziyadesiyle üzmüştür. Büyük emek ve sabrın meyveleri henüz çiçek açma dönemindeyken böyle bir afetle karşılaşmak, tarımsal anlamda ülke olarak ciddi ekonomik kayıpların yaşanacağı bir sürecin habercisidir" ifadelerini kullandı.

Zirai kayıpların hem iç piyasada hem de ihracat alanında sorunlara yol açabileceğini ifade eden Erkekli, şu değerlendirmelerde bulundu: “Unutulmamalıdır ki ürün kıt olunca, gıda enflasyonu kapımızı çalacaktır. Devletimize büyük görevlerin düştüğü bu süreçte, çiftçilerimizin devletin gücünü yanlarında hissederek bu afetin olumsuz etkilerini en az zararla atlatacağına inanıyorum.”

Başkan Erkekli, açıklamasının sonunda ziraî don nedeniyle zarar gören tüm çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.