Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla geçen Galatasaray, finale adını yazdıran ilk takım oldu. Golleri Osimhen, Torreira, Sallai (2) ve Yusuf Demir kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan finale doğru yaklaşırken, Galatasaray güçlü bir performans sergileyerek finale yükselen ilk takım oldu. Sarı-kırmızılılar, yarı finalde deplasmanda karşılaştığı Konyaspor’u 5-1 mağlup etti.

Galatasaray’ın gollerini Nijeryalı yıldız Osimhen, Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira, Macar futbolcu Sallai (2) ve genç yetenek Yusuf Demir kaydetti. Etkili hücum organizasyonlarıyla dikkat çeken Galatasaray, savunmada da rakibine fazla pozisyon şansı tanımadı.

Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, taraftarlarına finale çıkmanın sevincini yaşatırken, Türkiye Kupası’nı kazanma yolunda önemli bir engeli daha aştı.