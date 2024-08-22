Dekan Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu ve beraberindeki heyet, Yozgat Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay’a makamında ziyarette bulundu.

Dekan Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu’nun ziyaretine Doç. Dr. Tuğba Kılıç, Doç. Dr. Ali Kayahan ve Dr. Öğretim Üyesi Ceyhun Yücel eşlik etti.

Ziyaret heyetin çalışma alanları ile ilgili soruları üzerine Yozgat Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, Yozgat ormanlarındaki soğanlı bitkiler, ağaçlardaki olası hastalık riskleri ve yönetimi ile yeni tesis edilen bal ormanı hakkında bilgiler verdi.

Dekan Tuğrul Yakupoğlu bu konularla ilgili Fakültede yürütülen çalışmalardan bahsetti. Taraflar yangın gündemini de değerlendirdikten sonra yapılabilecek ikili işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu yaptığı açıklamada, “Faydalı geçen görüşmenin en kısa sürede somut adımlara dönüşeceği umudu içerisinde, Fakülte olarak alacağımız aksiyonlarda iç ve dış paydaşlarımızla birlikte hareket etmeye devam edeceğimizi bildirmekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.