Ziraat Bankası, bireysel müşterilerine yönelik başlattığı yeni kampanya ile 18.000 TL’ye kadar düşük faizli nakit avans imkânı sunuyor.

Başvurular mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden kolayca yapılabiliyor.

Acil Nakit İhtiyacı Olan Bireyler: Müjde

Bankacılık sektöründeki rekabetin artmasıyla birlikte, Ziraat Bankası da müşterilerine sunduğu avantajları artırarak nakit ihtiyacına çözüm olmayı hedefliyor.

Bu kampanya sayesinde, acil nakit ihtiyacı olan bireyler için cazip hale geliyor.

Esnek vade seçenekleri ve hızlı başvuru süreci ile dikkat çekiyor.

Bu kampanyadan Kimler Yararlanabilir?

Kampanyadan faydalanmak isteyen bireylerin, Ziraat Bankası’nda aktif bir vadesiz mevduat hesabı bulunması gerekiyor.

Bununla birlikte müşterilerin kredi notu, gelir durumu ve bankayla olan finansal geçmişi değerlendirmeye alınıyor.

Şartları karşılayan başvurulara aynı gün içerisinde onay verilebiliyor.

Bütçeye Uygun Ödeme İmkânı

Ziraat Bankası, bu kampanyada 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli ödeme planları sunarak müşterilere bütçelerine uygun geri ödeme imkânı tanıyor.

Nasıl Başvuru Yapıla bilinir?

Başvurular ise oldukça kolay:

Mobil bankacılık uygulaması

İnternet şubesi

ATM’ler üzerinden birkaç adımda başvuru yapılabiliyor.

Onaylanan tutar anında hesaba aktarılıyor ve müşteriler ihtiyaç duydukları nakde hızla ulaşabiliyor.

Detaylı Bilgi İçin;

Detaylı bilgilere ve başvuru adımlarına, Ziraat Bankası’nın resmî internet sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Kampanya belirli bir süre ile sınırlı olabilir, bu nedenle ilgilenen müşterilerin başvuru süreçlerini geciktirmemeleri tavsiye ediliyor.