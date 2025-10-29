29 Ekim Çarşamba günü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü. Sabah saatlerinde 6 katlı bina çöktü. Flaş gelişmenin ardından gözler Gebze Belediyesine çevrildi. Enkaz altında vatandaşların olduğu bilgisi verildi. Ekiplerin acil mücadeleye başladığı Gebze Belediye başkanı kim sorusuna yanıt arayan vatandaşlar araştırmaları hızlandırdı.

Belediye Hangi Partide

Kocaeli'de bulunan Gebze Belediyesi AK Partilidir. 31 Mart’ta yapılan mahalli idareler seçimlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde başkan Zinnur Büyükgöz oldu. Gebze Belediye Başkanı seçilen Zinnur Büyükgöz AK Parti adayı olduğu biliniyor.

Zinnur Büyükgöz Kimdir?

1964 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Zinnur Büyükgöz Kadıköy İmam Hatip Ortaokulu ardından Gebze İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Şehir ve Bölge Plancısı unvanıyla mezun olan Zinnur Büyükgöz aynı alanda yüksek lisansını tamamladı.

Zinnur Büyükgöz Kaç Yaşında?

Evli ve 4 çocuk babası olan Zinnur Büyükgöz 2025 yılı itibariyle 61 yaşındadır. Refah Partisi’nden Darıca Belde Başkanlığı ve Gebze Yönetim Kurulu Üyeliği ile Fazilet Partisi’nden Kocaeli İl Yönetimi İcra Kurulu Üyeliği yapan Zinnur Büyükgöz 2004-2009 yılları arasında Gebze Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı ve Belediye Meclis Üyeliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve İmar Komisyon Üyeliği görevlerini yerine getirdi.

Zinnur Büyükgöz Görevleri

2004 yılından itibaren İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Bursa ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarında üyelik yapan Zinnur Büyükgöz İstanbul Ticaret Odası Proje Danışma Kurul Üyesi olarak çalıştı. Teknopark İstanbul Teknoloji Bölgesi’nde Proje Danışma Kurulu Üyeliği yaptı. Ocak 2019 itibarıyla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği’nden ayrıldı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi’nde halkımızın teveccühü ile Gebze Belediye Başkanı seçildi.