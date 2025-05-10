Çanakkale-Ezine Karayolu'nda yolcu otobüsü, tomruk yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesi yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında can kaybı yaşandı. Truva Turizm'e ait yolcu otobüsünün, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobille çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine Karayolu üzerindeki bir benzin istasyonu yakınlarında gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle otobüs ve diğer araçlarda ağır hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.