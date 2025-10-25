Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesinin ardından karşı şeride geçerek üç aracın çarpışmasıyla gerçekleşen kazada bir kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı

Acı olay akşam saatlerinde Elazığ’ın en işlek noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı alt geçidinde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, 23 ADM 457 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Savrulan araç, önce refüjü aştı, ardından karşı şeride geçerek 23 FN 593 plakalı hafif ticari araç ile 23 DM 710 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan hafif ticari aracın sürücüsü Nusret Barut (57), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.