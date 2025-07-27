Yozgat’ın komşusu Çorum’a bağlı Sungurlu ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Araçlardan Biri Takla Attı

Kaza, Sungurlu ilçesine bağlı Taşköprü kavşağında meydana geldi. R.A. yönetimindeki 34 BAF 711 plakalı otomobil, E.K. idaresindeki 53 BB 380 plakalı otomobil ve İ.A.’nın kullandığı 19 HD 234 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarak ters döndü.

Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunanlardan 1’i çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.