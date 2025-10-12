5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle İstanbul istikametine giden yolda uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. İstanbul yönüne seyir halindeki 41 AZ 329, 54 ALH 340, 54 ANJ 690, 41 AHR 292 ve 11 AB 473 plakalı otomobiller henüz belirlenemeyen bir nedenle birbirine çarptı. Kazada 1’i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kazadan sonra olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından D-100 Karayolu’nun İstanbul yönünde trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.