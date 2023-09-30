Zeytinyağı, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olmasına rağmen bu yıl beklenen verim elde edilemedi. Hem Türkiye'de hem de birçok ülkede zeytin hasadı olumsuz hava koşulları nedeniyle sekteye uğradı. Bu olumsuz durum, zeytinyağı üretimini etkiledi ve zeytin azlığı zeytinyağı fiyatlarını doruklara taşıdı.

DEVAM EDEN ZAMLAR!

Zeytinyağı fiyatlarındaki artışlar devam ediyor. Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde yaşanan sel felaketi ve bozuk hava koşulları, sektörü daha da olumsuz etkiliyor. Piyasada bulunan zeytinyağı fiyatları 300 liradan başlasa da, yeni zamların yolda olduğu ifade ediliyor.

Bozova Ziraat Odası Başkanı Müslüm Okan, zeytinyağı üretiminde yaşanan sorunları dile getirerek, "Bozova'da, yıllardır zeytin üretimiyle geçinen çiftçilerimiz, bu yıl sel ve dolu felaketi nedeniyle hasat yapamadılar. Bu durum, gelir kaynaklarını kaybetmelerine neden oldu." açıklamasında bulundu.

ZEYTİNYAĞI TENEKE FİYATLARI REKOR SEVİYEYE ÇIKABİLİR

Müslüm Okan, geçen yıl 20 litrelik bir zeytin tenekesinin 2 bin 500-3 bin TL arasında satıldığını hatırlattı. Ancak bu yıl, bu rakamın 5 bin TL'ye kadar çıkabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Ayrıca, fırsatçıların bu durumu kullanabileceğine dikkat çeken Okan, üreticilerin 'zeytin yok' dediği bir dönemde, normalde 2 bin TL'ye satacakları tenekeleri, market sahiplerinin 2 bin TL'ye alıp 3 bin-4 bin TL aralığında tüketiciye sunabileceğini iddia etti.

Zeytinyağı fiyatlarının geleceği hakkında endişeler sürerken, tüketicilerin cüzdanları da bu artıştan olumsuz etkilenebilir.