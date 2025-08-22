Hem eğitim hayatını sürdüren hem de sahnelerdeki performansıyla dikkat çeken Oktay, hayranları tarafından merak ediliyor.

Big5 Türkiye Yarışmasıyla Keşfedildi

Zeynep Sude Oktay’ın müzik yolculuğu, katıldığı Big5 Türkiye adlı yarışmayla başladı. Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Oktay, kısa sürede Manifest grubuna dahil oldu. Grubun sahne şovlarında sergilediği enerjik dansları ve seyirciyle kurduğu güçlü iletişim, onu grubun öne çıkan isimlerinden biri haline getirdi.

Dans Kökenli Bir Sanatçı

Uzun yıllar dans eğitimi alan Zeynep Sude Oktay, bu deneyimini sahne performanslarına yansıtıyor. Hem dans hem de şarkı performansıyla çok yönlü bir kimlik sergileyen genç sanatçı, grubun sahne şovlarına farklı bir dinamizm katıyor. Ritm duygusu ve uyumuyla izleyicilerden büyük beğeni topluyor.

Kaç Yaşında?

2001 doğumlu olan Zeynep Sude Oktay, 2025 yılı itibarıyla 24 yaşında.

Nereli?

Oktay’ın doğum yeriyle ilgili kesin bilgi bulunmamakla birlikte, Türkiye’de doğup büyüdüğü ve eğitimini İstanbul’da sürdürdüğü biliniyor.

Eğitim ve Kariyerini Birlikte Sürdürüyor

Genç sanatçı, halen Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi. Akademik hayatını sürdürürken müzik kariyerine de devam eden Oktay, özellikle dans alanındaki yetkinliğiyle öne çıkıyor. Uzun yıllara dayanan dans eğitimi, Manifest grubunun görsel kimliğinde önemli bir rol oynuyor.

Sahne Performansıyla Dikkat Çekiyor

Manifest grubunun genç üyelerinden Zeynep Sude Oktay, sahnede sergilediği yüksek enerjili dans performansları ve seyirciyle kurduğu bağ sayesinde kısa sürede ilgi gördü. Müzik kariyerinde hızla yükselen genç sanatçının önümüzdeki dönemde adını daha sık duyurması bekleniyor.