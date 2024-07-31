Zeynep Oduncu’nun kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Zeynep Oduncu kimdir? İşte detaylar…

ZEYNEP ODUNCU KİMDİR?

1987 yılında Batman’ın Gercüş ilçesinde dünyaya gelen Zeynep Oduncu, 28. Dönem Batman Milletvekili olarak seçilmesiyle dikkatleri üzerine çekti.

İlk, orta ve lise eğitimini Gercüş'te tamamlayan Oduncu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tatvan Meslek Yüksekokulu'ndan Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Bölümü diplomasını alarak eğitim hayatını sürdürüyor. Şu anda Batman Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Kariyerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve çeşitli özel eğitim kurumlarında üstlendiği görevlerle başlayan Zeynep Oduncu, eğitim sektöründe önemli bir deneyim kazanmış ve profesyonel yetkinliklerini geliştirmiştir.

Zeynep Oduncu, 28. Dönem Batman Milletvekili olarak seçilmiş olup, bölgesel ve ulusal düzeyde etkili bir rol oynamayı hedeflemektedir.

Son olarak DEM Parti Milletvekili Zeynep Oduncu, Batman valilik duvarına Kürtçe yazı yazarak, yollardaki Kürtçe uyarı yazılarının silinmesine karşı tepkisini dile getirmesi ile gündeme geldi.