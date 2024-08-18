Zeynep Düvenci, Türk sanat dünyasının önemli isimlerinden biridir. 8 Ekim 1975 tarihinde İstanbul'da doğan Düvenci, bale eğitimi için İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na adım attı ve 1999 yılında bu bölümden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde görev almaya başladı.

2002 yılında, Türkiye'nin prestijli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Moskova Uluslararası Bale Festivali'nde "Kraliçe" unvanı ile Zeynep Düvenci, ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil etti. Bu ödül, onun yeteneğini ve başarısını pekiştirdi.

2004 yılından itibaren İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde solist olarak sahne alan Düvenci, 2012 yılında İstanbul Modern Ensemble’a solist olarak katıldı. Ayrıca, TRT'nin popüler dizisi "Diriliş: Ertuğrul"da rol aldı ve birçok reklam filminde de boy gösterdi.

Günümüzde İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde satış asistanı olarak görev yapmaktadır.

ZEYNEP DÜVENCİ'NİN AİLESİ

Zeynep Düvenci'nin ailesi hakkında daha detaylı bilgilere sahip olmadan, mevcut bilgileri güncel ve kapsamlı bir şekilde sizlerle paylaştık. Detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.