Zeynep Dirvana, Türkiye'nin eşsiz tatil beldelerinden biri olan Bozburun'da yer alan Bozburun Yelken Kulübü'nün kurucusu ve işletmecisidir.

ZEYNEP DİRVANA'NIN KİRACI İSYANI!

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Zeynep Dirvana, Kanlıca'daki tarihi Dirvana Yalısı'nda yaşayan ve uzun süredir kira ödemediğini iddia ettiği iş insanı Ali Karacan'a karşı isyanını dile getirdi. Dirvana, dokuz yıldır kira bedelini ödemeyen Karacan’ı tahliye etmekte yaşadığı güçlükler nedeniyle derin bir üzüntü yaşadığını belirtti. "Bu adam yüzünden kanser oldum. Kalan ömrümü aile evimde geçirmek istiyorum," diyen Dirvana, adli süreçte yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Dirvana, Karacan’ın 24 yıldır yalının kiracısı olduğunu ve son dokuz yıldır kira bedelini ödemekten kaçındığını ifade etti. Yasal mücadeleyi kazanmalarına rağmen, Karacan’ın evi boşaltmadığını belirten Dirvana, iş insanının çevresine yalının kendisine ait olduğunu söylediğini de öne sürdü.

Dirvana, yaşadığı hukuki süreci şöyle anlattı: "Çevresine 'Yalı benim' diyor, bu nasıl bir yüzsüzlük? Mahkemeyi kazandım, ancak evimden çıkmıyor. Tahliye için çilingir ve polisle kapıya gittik, ama sekiz dakika içinde icra memuruna 'Tahliye durdurulmuştur' diye telefonla tebligat geldi. Şu anda istinaf mahkemesindeyiz ve umarım yakında bir çözüm bulunur."

Kanser tedavisi gören Dirvana, son olarak, "Bu adam yüzünden kanser oldum. Artık kendi evimde yaşayıp, ahir vaktimi orada geçirmek ve orada ölmek istiyorum," ifadelerini kullandı.