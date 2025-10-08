Özkan, THY uçağıyla İstanbul aktarmalı geldiği Esenboğa Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Özkan, "Biz uluslararası sularda saldırıya uğradık. Birleşmiş Milletlere, bugün Filistin'i destekleyen tüm devletlere rağmen uluslararası sularda 36 saat boyunca İsrail bize saldırdı. İsrail bizi kaçırdı. Bürokratıyla, milletvekiliyle, siyasetçisiyle, Amerikalısıyla, Fransızıyla, İsveçlisiyle, Norveçlisiyle hepimizi cezaevine tıktı. İnsanlık dışı muamelelerde bulundu. Bugün halen elçiliği iletişime geçmemiş Avrupalı aktivistler var. Geri dönüş biletini alamadılar. Bu anlamda elhamdülillah ülkemiz cezaevine girdiğimiz ilk gün itibariyle önce işgal edilmiş toprakların misyonu, misyon temsilcisi ve orada çalışan arkadaşlar ilk tahliyeyi, daha sonraki günlerde bizim tahliyemizi ve Ürdün üzerinden Ürdün Büyükelçiliği, sonrasında Türk Hava Yolları ciddi bir şekilde organize edip bizi sıkıntısız bir şekilde o zelillerin elinden alıp buraya sağlıklı bir şekilde dönmemizi sağladılar" dedi.

Zeynel Abidin Özkan Kimdir?

İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Adagio gemisindeki aktivist.

Hayatına dair başka bir bilgiye ulaşılmamıştır.