Hz. Zeyd Bin Harise (R.A), İslam'ın erken dönemlerinde önemli bir sahabe olarak bilinir ve hayatı İslamiyet'in ilk yıllarında peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in yakınında geçmiştir. Hz. Zeyd Bin Harise (R.A), Kelb kabilesine mensup olup, 581 yılında Hicaz'da doğmuştur. Peygamber efendimiz tarafından evlatlık olarak kabul edilmiş ve "Harise" olarak anılmaya başlanmıştır. Ona "hibbü Resullullah" lakabı verilmiştir.

Hz. Zeyd Bin Harise (R.A), İslam'ın ilk Müslümanları arasında yer alırken, Kur'an-ı Kerim'de adı da geçmektedir. Kendisi, Mekke'de doğup büyüdükten sonra, peygamberimizin eşi Hz. Hatice (R.A)'ın yeğeni tarafından satın alınıp, Hz. Hatice'nin peygamberimize hediye etmesiyle efendimize ulaşmıştır.

İslam'ın yayılma sürecinde Hz. Zeyd Bin Harise (R.A), peygamber efendimizle birlikte pek çok önemli olaya tanıklık etmiş ve onun yanında savaşlara katılmıştır. Efendimiz tarafından çok sevilen ve değer verilen Hz. Zeyd Bin Harise (R.A), 629 yılında Busra'da vefat etmiştir.