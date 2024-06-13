Son dönemde sosyal medyada büyük ilgi gören fenomenlerden biri olan Zeybik'in gerçek adı Zeynep Sürmeli'dir. İstanbul doğumlu olan Zeynep, 5 Mart 2000 tarihinde hayata gözlerini açmıştır. Sosyal medya platformlarında özellikle YouTube, TikTok ve Instagram üzerinde aktif olarak içerik üreten Zeybik, binlerce takipçiye sahiptir ve bu sayı sürekli olarak artmaktadır.

Zeynep Sürmeli, eğitim hayatını İstanbul'da tamamlamış ve daha sonra lisans eğitimine başlamıştır. 170 cm boyunda olan Zeybik, geçtiğimiz yıl 55 kilo ağırlığındaydı. Fenomenliği ile dikkat çeken Zeybik, EXXEN platformunda "Stalk Show"un sunuculuğunu da yapmıştır.

Zeybik'in sevgilisi ise pango lakaplı rapçi ve beatmaker Deniz Halit Gören'dir. Sosyal medyada ve müzik dünyasında tanınan Deniz Halit Gören ile Zeybik arasındaki ilişki de takipçileri tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Zeybik hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, sosyal medya hesapları üzerinden Zeynep Sürmeli'nin güncel paylaşımlarını takip edebilirler.