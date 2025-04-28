Arbaş’ın vefatının ardından annesi, ünlü oyuncu Zerrin Arbaş, kızının ölümüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arbaş, ayrıca Derya Arbaş’ın hayatı ve ölümüyle ilgili detayları paylaşarak, yaşadığı büyük acıyı dile getirdi.

DERYA ARBAŞ’IN HAYATI VE KARİYERİ

Derya Arbaş, 17 Haziran 1968 tarihinde ABD'nin Santa Monica şehrinde dünyaya geldi. Annesi, ünlü oyuncu Zerrin Arbaş ve babası, Amerikalı oyuncu Dehl Berti'dir. Çocukluğunu ABD'de geçiren Arbaş, Türk sinemasının önemli isimlerinden biri haline geldi. 1974 yapımı Battal Gazi’nin Oğlu filminde annesinin çocukluğunu canlandırarak sinemaya adım attı.

1985 yılında Kuyucaklı Yusuf filminde Talat Bulut ile başrol oynayan Arbaş, kısa bir süre sonra Türkiye’ye dönerek bir süre daha sinemada yer aldı. Ancak 1986 yılında, Ağrı’da çektiği Dilan filmi sırasında tanıştığı Nihat Polat ile gizlice evlendi. Bu evlilik sonrası sinemadan uzaklaşarak Amerika'ya yerleşti ve California Institute of the Arts'ta resim ve heykel eğitimi aldı.

Derya Arbaş, 1994 yılında Türkiye’ye dönerek Atıf Yılmaz’ın Gece, Melek ve Bizim Çocuklar filminde başrol oynadı. Bu dönemin ardından tekrar Amerika’ya döndü. 2000'lerde Türkiye'ye dönüş yaptı ve 2001 yılında Günah adlı dizide Kerem Alışık ile başrol oynadı. Hayatının son dönemlerinde Gratified Desire adlı otobiyografik özellikler taşıyan bir roman yazdı.

DERYA ARBAŞ’IN ÖLÜMÜ VE ZERRİN ARBAŞ’IN AÇIKLAMALARI

Derya Arbaş, 16 Ekim 2003'te dedesi Avni Arbaş'ın vefatının ardından Türkiye’ye gelerek cenaze törenine katıldı. 20 Ekim'de Los Angeles’taki evine dönen Arbaş, kısa süre sonra Türkiye'ye dönmeyi planlıyordu. Ancak 22 Ekim 2003 tarihinde, 35 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi, ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan Oakwood Memorial Park mezarlığında Kızılderili adetlerine göre yapılan törenle defnedildi.

Zerrin Arbaş, katıldığı bir televizyon programında kızının ölümünü şöyle anlattı: "Kızımın vefatını atlattım, her şey atlatılıyor. Evlat acısı, yarası hiçbir zaman kapanmıyor. Şehit annelerine bakıyorum, çok büyük bir acı. Kızımın vefatını haber alırken, Derya’yı aradım ama cevap alamadım. Yakın bir arkadaşına haber verdim, o da eve gidince acı haberi aldı. 5 gün önce babamı kaybetmiştim, çok tuhaf bir şekilde acı üstüne acı geldi."

Derya Arbaş’ın anılarını yaşatan Zerrin Arbaş, “Amerika’dan bütün eşyalarını getirdim. Kızım şu an evde oturuyormuş gibi bir sürü anısı var bende. Kaderin önüne geçemiyoruz, boynumuz kıldan ince,” diyerek duygularını paylaştı.