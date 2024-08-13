İlk ve orta öğrenimini Kütahya'da tamamlayan Şahbaz, 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Tıp eğitiminin ardından, 1995 yılında Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını tamamladı.

Kariyerine Emet Devlet Hastanesi'nde başlayan Şahbaz, 1997'den itibaren Kütahya Devlet Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yaptı. Şu anda özel muayenehanesinde hizmet vermektedir.

SİVİL TOPLUMDA ETKİLİ BİR ROL ÜSTLENİYOR

Zeliha Aksaz Şahbaz, sivil toplum faaliyetlerinde de aktif bir rol üstlenmektedir. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Kütahya Temsilciliği, Ankara Tabip Odası ve Kütahya Tabip Odası gibi çeşitli kuruluşlarda görev almıştır. Ayrıca, İbrahim Aksaz Yaban Hayatını Koruma Derneği'nin kurucusudur ve organik tarım, kırsal kalkınma ve doğal hayatın korunması konularında pek çok projede yer almıştır.

Kadın ve çocuk sağlığı konularında ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde çalışmaları sunulmuş ve makaleler yayımlanmıştır. Yerel Gündem 21 Platformu Kadın Komisyonu ve Kadın ve Aileyi Koruma Derneği gibi organizasyonlarda da etkin bir şekilde görev yapmıştır.

SİYASİ KARİYER VE BAŞKANLIK GÖREVLERİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nde de aktif bir rol oynayan Şahbaz, 24 ve 27. Dönem Kütahya Milletvekili adayı olmuş, 22 Haziran 2014'te CHP Kütahya İl Başkanı seçilmiştir. Ardından, 2015, 2018, 2020 ve 2023 yıllarında bu görevi sürdürmüştür.

Evli ve bir çocuk annesi olan Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir. Kütahya ve ülke gündemi ile ilgili çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları yayınlanmıştır.