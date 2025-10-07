Zelal Taybeti, Diyarbakır doğumlu bir iş kadınıdır.

2025 yılı itibarıyla Amedspor’un olağanüstü kongresinde başkanlık için adaylığını açıklamıştır.

Taybeti’nin ismi, Amedspor tarihinde ilk kez bir kadının başkanlık yarışına katılmasıyla öne çıkmıştır.

Futbol yönetiminde kadın temsiliyetini artırmak amacıyla aday olduğunu açıkça ifade etmiştir.

Futbol Dünyasına Açıklama

Zelal Taybeti, Amedspor başkanlığına aday olduğunu açıkladıktan sonra “futbolda kadın gücü” vurgusuyla geniş yankı uyandırdı. “Futbol erkekle özdeşleştirilmiş olabilir ama biz kadınlar da bu alanda var olabiliriz” açıklamasıyla dikkat çekti. Ayrıca tamamı kadınlardan oluşan bir yönetim listesi sunacağını duyurdu.

Serveti Ne kadar?

Başkan adayı Zelal Taybeti, kongre öncesinde yaklaşık 300 milyon TL’lik bütçe hazırladıklarını açıkladı. Taybeti, “Bu bütçeyi tamamen kulübün geleceği ve sürdürülebilir başarısı için planladık. Kadınlardan oluşan bir yönetim listesiyle Amedspor’un vizyonunu yenileyeceğiz” dedi.