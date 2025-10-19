Türk moda sektörünün ismi Ahmet Zeki Başeskioğlu, 94 yaşında yaşamını yitirdi. 1958’de kurduğu Zeki Triko markasıyla Türkiye’de plaj modasının öncüsü olan Başeskioğlu, Claudia Schiffer ve Cindy Crawford gibi dünyaca ünlü modellerle yaptığı çalışmalarla Türk modasını dünyaya tanıtmıştı. Cenazesi 19 Ekim Pazar günü Teşvikiye Camii’nde kılınacak namazın ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek.

1958 senesinde kurduğu Zeki Triko markasıyla Türkiye’de mayo, bikini ve plaj giyimi alanında devrim yaratan Ahmet Zeki Başeskioğlu, kısa zamanda Türk tekstilini dünya sahnesine taşıdı. 1980’li ve 1990’lı yıllarda Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Laetitia Casta ve Elle McPherson gibi dünyaca ünlü modellerle yaptığı tanıtımlar ve defileler, Türk modasının uluslararası alanda tanınmasını sağladı.

Başeskioğlu’nun yarattığı marka, Türkiye’nin sadece moda sektöründe değil, tanıtım ve marka kimliği oluşturma alanında da öncü olmasını sağladı. Onun liderliğinde Zeki Triko, Paris’ten Milano’ya, New York’tan Tokyo’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada Türk tasarımını temsil etti.

Bir dönem Türkiye’de moda anlayışını değiştiren Zeki Triko, 2021 yılında icra yoluyla Antalyalı bir iş insanına satıldı. Fakat marka, halen aynı isimle üretim ve satış faaliyetlerini sürdürüyor.

1930 yılında Antalya’nın Akseki ilçesinde doğan Ahmet Zeki Başeskioğlu, genç yaşta İzmir’e giderek ticaret hayatına atıldı. Şapka satarak başladığı iş yaşamını, Mahmutbey’de çorapçılık ve ardından jarse elbise ile konfeksiyon üretimiyle sürdürdü. 1969 yılında ilk ihracatını gerçekleştirdi.

İstanbul’un moda merkezi haline gelen Rumeli Caddesi’nde mağaza açan ilk tekstilcilerden biri olan Başeskioğlu, Türkiye’nin moda tarihinde öncü bir rol oynadı. 1984 yılında mayo tasarımına yönelerek Zeki Triko’nun ilk koleksiyonlarını hazırladı. Bu koleksiyonlar, Avrupa moda dünyasında büyük ses getirdi

Yenilikçi vizyonu ve kaliteye olan bağlılığı sayesinde Zeki Başeskioğlu, Türkiye’de plaj modasının yaratıcısı olarak anıldı. Kendi döneminde hem üretim kalitesi hem de tanıtım stratejileriyle dünya markalarıyla yarışabilecek bir Türk markası inşa etti.

Ahmet Zeki Başeskioğlu, yalnızca bir modacı değil; aynı zamanda girişimciliği, vizyonu ve kararlılığıyla Türk tekstil endüstrisine yön veren bir isimdi. Türkiye’nin ihracat odaklı büyüme döneminde moda sektörüne öncülük etti, Türk kumaşlarını ve tasarımlarını uluslararası vitrine taşıdı.