A Milli Futbol Takımı’nın başarılı sağ beki Zeki Çelik, Bulgaristan karşısındaki etkili performansıyla adından söz ettirdi. Rakibine karşı gösterdiği üstünlük ve attığı golle dikkat çekerek gündeme geldi.

17 Şubat 1997 tarihinde Bursa’nın Yıldırım ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Zeki Çelik, Futbola küçük yaşlarda başladı. kariyerinde hızlı bir yükseliş gösteren Çelik, Milli Takıma kadar ulaştı.

Zeki Çelik, Serie A ekiplerinden Roma forması giymektedir. Sağ bek pozisyonunda görev yapan futbolcu, gerektiğinde orta sahanın sağında da forma giyebilmektedir. Genç yaşına rağmen hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli maçlarda görev alıyor.

A Milli Takım formasıyla birçok önemli karşılaşmada yer alan Zeki Çelik, disiplinli oyun tarzı ve savunmadaki başarısıyla teknik ekibin güvendiği isimlerden birisi olarak öne çıkıyor.