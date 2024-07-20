Havaların ısınması ile birlikte Sorgun ilçesine bağlı Büyük Taşlık köyünde 'sarıkız' cinsi örümcek görüldü.

Bir çiftçi, tarlada çalışırken farklı bir örümcek türü gördü. İri görünümü dikkat çeken örümceklerle ilgili araştırma yapan çiftçi, türün halk arasında 'et yiyen örümcek' olarak bilinen etobur 'sarıkız örümceği' olduğunu öğrendi.

Beslenme şekilleri nedeniyle diğer iri örümceklerden farklı olduğu ifade edilen, akrep türünün sarısı gibi görünüme sahip sarıkız örümcekleri, akrep dahil birçok hayvanı yiyerek beslenebiliyor. Gözleri ışıktan rahatsız olduğu için bu örümceğin sadece geceleri hareket ettiği, güçlü çeneleri nedeniyle ısırdıkları insanlara zarar verdiği ancak zehirli olmadığı da biliniyor.

SARIKIZ ÖRÜMCEĞİ

Sarıkız örümceği, Türkiye’de İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak görülen bir türdür. Et ile beslenen bir canlı olmasına rağmen, tam anlamıyla bir örümcek türü değildir. Amerikan askerlerinin "camel spider" (deve örümceği) olarak adlandırdığı bu canlı, Hakkari Dağ Komando Tugayı'ndaki askerler tarafından "Sarı Ömer" olarak da bilinir. İki ağız ve on bacağa sahip olan bu canlı, özellikle akreplerle beslenir ve etçil bir yaşam tarzı sürdürür.

Türkiye'de yaygın olarak bilinmediği için özel bir ismi yoktur ve genellikle "et yiyen örümcek" veya "deve örümceği" olarak adlandırılır. Çölün saldırgan sakinlerinden biri olan sarıkız örümceği, böcekler, kemirgenler, kertenkeleler, yılanlar ve hatta küçük kuşlar ile beslenir. Soktuğu zaman genellikle fark edilmez çünkü dişleri ile deriyi uyuşturup deldikten sonra içerisine eti sıvı hale getiren bir madde enjekte eder ve daha sonra bu sıvılaşmış eti tüketir.

SARIKIZ ÖRÜMCEĞİNİN FİZİKİ YAPISI

Sarıkız örümceği, boyları 7-8 santimetre arasında değişen, Solifugae ailesine ait ve ağ yapmayan bir örümcek türüdür. Bazı bölgelerde "rüzgâr akrebi" olarak da anılır. Yakından incelendiğinde diğer örümcek türlerinden farklılık gösterir. Sarımsı gövdesi ve antenimsi iki ek aparatı ile akrebi andırır. Gözleri ışıktan rahatsız olduğu için genellikle geceleri aktiftir ve saatte 1,5 kilometre hızla hareket edebilir. Zehirli değildir ancak güçlü çeneleriyle yaptığı ısırıklar oldukça acı vericidir. Belki de en rahatsız edici özellikleri, insanların saçlarından bir tutam alarak yuvalarına taşıma alışkanlıklarıdır.

Sarıkız örümceği ses çıkarmaz ve genellikle böcekler, kertenkeleler gibi küçük canlılarla beslenir. Bir dönem Orta Doğu'da görev yapan Amerikan askerleri, bu örümceğin anestezik bir madde ile insanları uyuşturup etlerini yediği yönünde söylentiler yaymışlardır ancak bu söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Sarıkız örümceği anestezik madde salgılayamaz ve tehdit edilmediği sürece kendisinden büyük rakiplere saldırmaz. Ayrıca, büyük yüksekliklere sıçrayamaz ve develerin iç organlarına zarar verme gibi bir davranışları yoktur.

SARIKIZ ÖRÜMCEĞİNİN EKOLOJİK ROLÜ

Sarıkız örümceği, ekosistem içerisinde önemli bir rol oynamaktadır. Zararlı böcek popülasyonlarını kontrol altında tutarak ekolojik dengeye katkıda bulunur. Avlanma alışkanlıkları, özellikle tarım alanlarında böcek popülasyonlarının kontrol edilmesine yardımcı olur. Bu nedenle, sarıkız örümceği tarım alanlarında doğal bir zararlı kontrol aracı olarak değerlendirilebilir.

SARIKIZ ÖRÜMCEĞİNİN DAVRANIŞLARI VE YAŞAM ALANLARI

Sarıkız örümceği, genellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde yaşar. Gündüzleri yer altındaki yuvalarında saklanır ve geceleri avlanmak için dışarı çıkar. Agresif bir yapıya sahip olan bu canlı, avını hızlı bir şekilde yakalar ve güçlü çeneleri ile parçalar. Sarıkız örümceği, diğer örümcekler gibi ağ örmez. Bunun yerine, hızlı ve çevik hareketleri sayesinde avını doğrudan yakalar.

SARIKIZ ÖRÜMCEĞİ VE İNSAN SAĞLIĞI

Sarıkız örümceğinin insan sağlığına doğrudan bir zararı yoktur. Ancak, güçlü çeneleri ile yaptığı ısırıklar enfeksiyon riski taşıyabilir. Bu nedenle, sarıkız örümceği ile karşılaşıldığında dikkatli olunmalı ve ısırık durumunda hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Sarıkız örümceğinin ısırıkları, özellikle alerjik reaksiyonlara yatkın kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.