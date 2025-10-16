Milli voleybolcunun kız kardeşleri Mina ve İrem Nur Güneş de onun izinden giderek voleybol kariyerlerine adım attı. Güneş kardeşler, spor dünyasında “voleybolcu aile” olarak anılmaya başladı. İrem Nur, Fenerbahçe'nin genç takımına transfer olarak adından söz ettirdi.

İrem Nur Güneş Kimdir?

Genç voleybolcu İrem Nur Güneş, 19 Haziran 2004 tarihinde İstanbul Kartal’da dünyaya geldi. Henüz 21 yaşında olan sporcu, voleyboldaki performansıyla dikkat çekiyor. İkizler burcu olan Güneş’in ailesi Boşnak kökenli olmasıyla öne çıkıyor. Genç yaşına rağmen sahadaki enerjisi ve yeteneğiyle adından söz ettiren İrem Nur Güneş, Türk voleybolunun yükselen yıldız adayları arasında gösteriliyor.

Genç voleybolcu İrem Nur Güneş, kariyerine 2019 yılında TVF Spor Lisesi’nde başladı. 2021’de VakıfBank II forması giyen Güneş, sonrasında Karayolları ve Edremit Bld. Altınoluk takımlarında oynadı. Şu anda Fenerbahçe II kadrosunda yer alan genç pasör çaprazı, gelişimiyle dikkat çekerken geleceğin önemli voleybolcularından biri olarak gösteriliyor.

Sosyal Medya Hesabı Var Mı?

Genç voleybolcu İrem Nur Güneş, aktif bir sosyal medya kullanıcısı olarak dikkat çekiyor. Instagram’da “iremgunesss_” kullanıcı adıyla yer alan sporcu, yaklaşık 65 bin takipçiye sahip. Profilinde hem ablasıyla olan fotoğraflarını hem de voleybol sahasındaki performansını paylaşan İrem Güneş’in ablasına olan benzerliği de takipçilerin ilgisini çekiyor.