Zehirli olmasıyla bilinen ve geçmişte nadir olarak görülen loplu örümcek (Argiope lobata) Yozgat’a komşu Sivas'ta ortaya çıktı.

Afrika'nın genelinde, Avrupa'nın güneyinde ve Asya'nın ise bir kısmında görülen Argiope lobata adlı örümcek küresel ısınmaya bağlı olarak ülkemizde de son zamanlarda sıkça görülür oldu.

Birçok örümcek türü gibi zehirli olan ve ihtişamlı görüntüsü ile dikkat çeken bu tür bu seferde Sivas’ın Suşehri ilçesinde kendini gösterdi.

İlçede yaşayan Serhat Güven, bahçesinde sebze toplarken bu örümceği fark etti. Zehirli bir tür olduğunun bilincinde olan Güven, böcek ve çekirgelerle beslenen örümceğe zarar vermeyip fotoğraflayarak bölgeden uzaklaştırdı.