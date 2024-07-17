Zehir tacirlerine yönelik 57 ilde düzenlenen “NARKOÇELİK-27” operasyonlarında; 1,7 ton uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatı ve satışını yapanlara yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 57 ilde düzenlenen Narkoçelik-27 operasyonlarında 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyon İl Emniyet Müdürlüklerince 990 ekip, 2 bin 475 personel, 8 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla yapıldı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.