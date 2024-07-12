Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, zehir ve zehir tacirleri ile mücadeleye devam ediyor.

Zehir ve zehir tacirleri ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narko ekipleri, il dışından Yozgat’a uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda; 2 bin 579 adet sentetik ecza maddesi, 4 bin lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen para ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.

10 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli M.K. ve Ş.Y., 11 Temmuz 2024 tarihinde çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü olarak zehir ve zehir tacirleri ile mücadele kapsamında Narko ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, il dışından ilimize uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik 10 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenen operasyonda şüpheli M.K. ve Ş.Y. gözaltına alınmış, yapılan aramalarda; 2 bin 579 adet sentetik ecza maddesi, 4 bin lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen para, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş olup; gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs 11 Temmuz 2024 tarihinde çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.