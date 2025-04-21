Mizahi ve ironik haberleriyle tanınan internet sitesi Zaytung, bu kez Yozgat’ı alışılmışın dışında bir şekilde gündeme taşıdı.

Daha önce genellikle Yozgat'ı hicveden paylaşımlarıyla dikkat çeken Zaytung, bu kez olumlu bir yaklaşımla yaptığı esprili paylaşımda Yozgat’ı merkezine aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Yozgat’ta bir çiftçinin traktörünü kullanmasına atıfta bulunan Zaytung, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgür Özel’in Yozgat’ta bir çiftçinin traktörünü kullanmasına yanıt olarak Erdoğan’ın da Mehmet Cengiz’in hafriyat kamyonlarından birini süreceği öğrenildi" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada geniş yankı bulan paylaşım, hem siyasi mizahseverlerin hem de Yozgatlı kullanıcıların ilgisini çekti.

Uzun süredir Zaytung’un Yozgat hakkında genellikle eleştirel bir dille yaptığı esprilere alışkın olan takipçiler, bu kez daha “ılımlı” bir göndermeyle karşılaştı.

Yozgatlı sosyal medya kullanıcıları ise esprili dille yapılan bu paylaşımı tebessümle karşılarken, bazı kullanıcılar Zaytung’un bu paylaşımını “Yozgat’a nihayet pozitif bir gönderme” olarak yorumladı.