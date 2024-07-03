Türkiye'nin 81 ilinde geçerli olacak bu yeni düzenleme ile birlikte, tüm abonelikler için ZAS yaptırmak zorunlu hale geliyor. Türk Reasürans ve DASK Genel Müdürü Selva Eren, önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek torba yasa ile birlikte zorunlu deprem sigortasının yerini Zorunlu Afet Sigortası'nın (ZAS) alacağını açıkladı.

Eren, ZAS’ın yeni bir vergi olmadığını vurgulayarak, "ZAS’ın genel şartları ile vergi paketinin aynı torba yasa içinde yer alacak olması kafa karışıklığına neden oldu. Ancak ZAS’ın vergiyle herhangi bir alakası yok" dedi.

ZAS NEDİR VE NELERİ KAPSAYACAK?

Yasa çıktıktan sonra ZAS, deprem, sel, orman yangını gibi tüm doğal afetleri kapsayacak. Yeni dönemde köy yerleri de kapsam içine alınarak, örneğin orman yangınlarında köydeki evlerin zarar görmesi durumunda bu zararlar da karşılanacak.

ZAS ile iki yeni kontrol noktası daha eklendi. Önceden deprem sigortası sadece elektrik ve su aboneliklerinde zorunluyken, ZAS ile doğalgaz ve internet abonelikleri de zorunlu hale geliyor. Böylece, elektrik, su, doğalgaz ve internet aboneliklerinde ZAS şartı aranacak.

DEVLET DESTEKLİ ZORUNLU AFET SİGORTASI

Eren, ZAS’ın ilk üç yılında devlet desteği olacağını belirterek, "Bu yeni ürünle ilgili olası hasarlarda devlet destek sağlayacak. Buna koruma desteği de diyebiliriz. Bu açıdan değerlendirildiğinde, ZAS vatandaşların üzerinde ek bir maliyet oluşturmayacak, aksine çok kapsamlı bir poliçeyi devlet desteği ile almış olacaklar" dedi.

Zorunlu Afet Sigortası, vatandaşlara geniş kapsamlı bir koruma sunarak, birden fazla afet türünde güvence sağlamayı hedefliyor. Bu yeni uygulama ile vatandaşlar, devletin ciddi desteği ile daha kapsamlı bir sigorta poliçesine sahip olacaklar.

ZAS'IN AVANTAJLARI

Geniş Kapsamlı Koruma: Deprem, sel, orman yangını gibi tüm doğal afetleri kapsar.

Devlet Desteği: İlk üç yıl boyunca devlet desteği ile ek maliyet oluşturmaz.

Yeni Kontrol Noktaları: Elektrik, su, doğalgaz ve internet aboneliklerinde zorunlu hale gelir.